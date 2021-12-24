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Пеле выписан из больницы

Пеле выписан из больницы Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы.
Футбол
24 декабря 2021 г. 09:25
Пеле выписан из больницы
Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 81-летний экс-нападающий продолжит лечение в домашних условиях.

Сообщается, что его состояние стабильное.

Пеле был размещен в больницу 30 августа. 6 сентября легендарному футболисту была проведена операция по удалению опухоли в толстой кишке. 14 сентября он был переведен из отделения интенсивной терапии в палату. В последний раз бразильца направили в учреждение здравоохранения 8 декабря для лечения после операции.

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