Пеле выписан из больницы

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 81-летний экс-нападающий продолжит лечение в домашних условиях.

Сообщается, что его состояние стабильное.

Пеле был размещен в больницу 30 августа. 6 сентября легендарному футболисту была проведена операция по удалению опухоли в толстой кишке. 14 сентября он был переведен из отделения интенсивной терапии в палату. В последний раз бразильца направили в учреждение здравоохранения 8 декабря для лечения после операции.