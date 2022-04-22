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Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.
Футбол
22 апреля 2022 г. 00:48
Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АФП со ссылкой на учреждение.

Пеле был госпитализирован во вторник для проведения мероприятий, связанных с лечением рака толстой кишки. 81-летний Пеле находился "в хорошем и стабильном" состоянии.

Отмечается, что Пеле продолжит посещать больницу не реже одного раза в месяц для прохождения осмотра и продолжения курса химиотерапии.

Пеле проходит курс лечения трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и периодически проводит сеансы химиотерапии в клинике Альберта Эйнштейна. В феврале он был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей.

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