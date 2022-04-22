Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает АФП со ссылкой на учреждение.

Пеле был госпитализирован во вторник для проведения мероприятий, связанных с лечением рака толстой кишки. 81-летний Пеле находился "в хорошем и стабильном" состоянии.

Отмечается, что Пеле продолжит посещать больницу не реже одного раза в месяц для прохождения осмотра и продолжения курса химиотерапии.

Пеле проходит курс лечения трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и периодически проводит сеансы химиотерапии в клинике Альберта Эйнштейна. В феврале он был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей.