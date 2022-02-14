Пеле вернулся в больницу для продолжения лечения

Трехкратный чемпион мира Пеле вернулся в больницу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.

Трехкратный чемпион мира Пеле вернулся в больницу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.

Как передает Report, об этом легендарный бразильский футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, как я и делал ежемесячно, я отправляюсь в больницу, чтобы продолжить свое лечение. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Я буду смотреть матч, даже если мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за все сообщения поддержки и любви", - говорится на странице 82-летнего нападающего.

Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).