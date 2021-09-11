Пеле рассказал о самочувствии после удаления опухоли

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле рассказал, как чувствует себя после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле рассказал, как чувствует себя после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Report напоминает, что легендарный бразилец перенес хирургическое вмешательство 6 сентября.

"Друзья мои, с каждым днем чувствую себя понемногу лучше. С нетерпением жду возможности снова сыграть, но я все еще продолжу восстанавливаться в течение нескольких дней.

Пока я здесь, использую возможность, чтобы побольше пообщаться со своей семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все ваши любящие сообщения. Скоро мы снова будем вместе!" - написал экс-футболист в Instagram .

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1 289 мячей в 1 363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря, на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.