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Пеле: Продолжаю бороться за жизнь

Пеле: Продолжаю бороться за жизнь

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу Пеле рассказал о состоянии своего здоровья, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По его словам, непростая борьба за жизнь только начинается.

"Я в порядке. Стараюсь с достоинством принимать те физические ограничения, которые стали причиной ухудшения моего здоровья. Я ничего не боюсь и полон решимости в том, что делаю", — заявил Пеле.

За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. Сейчас бразилец практически не может ходить. 

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