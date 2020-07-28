Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А

Трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле поздравил нападающего Криштиану Роналду и его команду "Ювентус"с победой в текущем сезоне Серии А.

Трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле поздравил нападающего Криштиану Роналду и его команду "Ювентус" с победой в текущем сезоне Серии А.

Как передает Report об этом сообщает A Bola.

"​​​Криштиану – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, то полностью себя посвящают делу и любят то, что делают. Кроме того, я хочу отдать должное невероятным игрокам Дугласу Косте, Алексу Сандро и Данило Луису. Поздравляю "Ювентус" с победой в чемпионате Италии», — приводит слова Пеле A Bola.

"Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.