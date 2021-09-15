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Пеле перевели в обычную палату в частной клинике в Сан-Пауло

Пеле перевели в обычную палату в частной клинике в Сан-Пауло Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара частной клиники в Сан-Пауло.
Футбол
15 сентября 2021 г. 01:35
Пеле перевели в обычную палату в частной клинике в Сан-Пауло

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара частной клиники в Сан-Пауло.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту выписан из отделения интенсивной терапии ввиду хорошего клинического состояния. С настоящего момента он продолжит восстановление в палате", - передает текст заявления местное издание Esportes.

Накануне дочь Пеле, Кели Насименту, рассказала в своем Instagram, что ее отец хорошо себя чувствует после операции. Она также уточнила, что у Пеле нет болей, он находится в хорошем расположении духа.

80-летний известный бразильский спортсмен перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке 4 сентября. Новообразование было выявлено ​​31 августа во время ежегодного медицинского осмотра.

Сам Пеле через несколько дней после операции сообщил в своем Instagram, что чувствует себя хорошо, и пошутил, что все еще надеется снова сыграть.

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Версия на азербайджанском языке Pele intensiv terapiya şöbəsindən palataya köçürülüb

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