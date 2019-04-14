Пеле перенёс операцию в Бразилии

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный экс-футболист Пеле перенёс операцию по удалению камня в мочеточнике.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Globo Esporte.

Семидесятивосьмилетний Король Футбола Пеле перенёс операцию в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Экс-нападающему сборной Бразилии удалили камень из мочеточника.

Сообщается, что здоровью Пеле ничего не угрожает и бывший футболист чувствует себя хорошо.

Бразильцу стало плохо на прошлой неделе во время визита в Париж, в результате чего он провёл пять дней в местной больнице. Девятого апреля Пеле был доставлен на родину.