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Пеле извинился перед Месси

Пеле извинился перед Месси Легенда сборной Бразилии Пеле извинился перед нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.
Футбол
26 сентября 2021 г. 08:58
Пеле извинился перед Месси
Месси и Пеле

Легенда сборной Бразилии Пеле извинился перед нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram.

"Месси, привет. Извини, если я опоздал. Однако я не хотел упускать возможность поздравить тебя с еще одним рекордом, побитым в начале этого месяца. У тебя выдающийся талант. Надеюсь, ты сможешь добиться еще большего вместе с моими друзьями Мбаппе и Неймаром", - отметил Пеле.

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Боливии (3:0), который прошел в Буэнос-Айресе, форвард оформил "хет-трик". Он побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей за южноамериканскую национальную команду. В его активе 79 голов за Аргентину, у Пеле - 77.

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