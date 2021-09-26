Пеле извинился перед Месси

Легенда сборной Бразилии Пеле извинился перед нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

Легенда сборной Бразилии Пеле извинился перед нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram .

"Месси, привет. Извини, если я опоздал. Однако я не хотел упускать возможность поздравить тебя с еще одним рекордом, побитым в начале этого месяца. У тебя выдающийся талант. Надеюсь, ты сможешь добиться еще большего вместе с моими друзьями Мбаппе и Неймаром", - отметил Пеле.

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Боливии (3:0), который прошел в Буэнос-Айресе, форвард оформил "хет-трик". Он побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей за южноамериканскую национальную команду. В его активе 79 голов за Аргентину, у Пеле - 77.