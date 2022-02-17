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Пекин-2022: Финский фристайлист столкнулся с оператором во время прыжка

Пекин-2022: Финский фристайлист столкнулся с оператором во время прыжка Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Футбол
17 февраля 2022 г. 13:58
Пекин-2022: Финский фристайлист столкнулся с оператором во время прыжка

Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

"Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора", – рассказал Саллинен.

После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал.

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Версия на английском языке ФотоBeijing 2022: Cameraman knocked off his feet by freefalling freeskier
Версия на азербайджанском языке ФотоPekin-2022: İdmançı operatorun üstünə yıxılıb

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