Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Футболист казахстанского клуба "Астана" Педро Энрике не хочет возвращаться в "Карабах".

Как сообщает Report, 29-летний бразильский полузащитник сказал об этом в интервью Arena FM.

По его словам, он отказался от предложений ряда европейских клубов: "Ряд клубов Бразилии заинтересован в моих услугах, но я попросил менеджера постараться вернуть меня в PAOK. У меня были предложения и из Европы, но они меня не удовлетворили. Мой приоритет- вернуться в PAOK или остаться в Бразилии".

Хотя "Астана" летом прошлого года взяла Энрике в аренду у греческого PAOK, полузащитник не хочет оставаться в Казахстане. Находящийся в настоящее время на родине футболист не принимает участие в тренировочных сборах столичного представителя в ОАЭ. Он говорит, что ждет соглашения между клубами для возвращения в PAOK.

Отметим, что Педро Энрике в прошлом сезоне на основе аренды выступал в "Карабахе". Агдамский представитель в зимнем перерыве вернул бывших игроков Рейнальдо и Ричарда Алмейду. Главный тренер Гурбан Гурбанов говорил, что хотел бы вновь видеть в команде и бразильского полузащитника.