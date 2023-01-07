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Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею

Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею Нападающий сборной Аргентины и итальянской "Ромы" Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.
Футбол
7 января 2023 г. 13:40
Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею

Нападающий сборной Аргентины и итальянской "Ромы" Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, аргентинский форвард подарил музею свою золотую медаль с победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре. 29-летний Дибала сыграл на мировом первенстве лишь два матча, не набрав результативных баллов по системе "гол+пас". В начале турнира Пауло восстанавливался после травмы.

Отметим, что Дибала стал игроком "Ромы" только в начале текущего сезона, подписав контракт с римлянами в июле 2022 года. До этого аргентинец на протяжении семи лет выступал за туринский "Ювентус".

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Версия на английском языке Paulo Dybala presents his World Cup gold medal to his club's Museum
Версия на азербайджанском языке Argentinalı futbolçu dünya çempionluğu medalını klub muzeyinə bağışladı

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