Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею

Нападающий сборной Аргентины и итальянской "Ромы" Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.

Нападающий сборной Аргентины и итальянской "Ромы" Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, аргентинский форвард подарил музею свою золотую медаль с победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре. 29-летний Дибала сыграл на мировом первенстве лишь два матча, не набрав результативных баллов по системе "гол+пас". В начале турнира Пауло восстанавливался после травмы.

Отметим, что Дибала стал игроком "Ромы" только в начале текущего сезона, подписав контракт с римлянами в июле 2022 года. До этого аргентинец на протяжении семи лет выступал за туринский "Ювентус".