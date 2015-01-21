Патриарх Грузии встретился с главным тренером "Интер"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Патриарх Грузии Илия II встретился с главным тренером команды "Интер" Кахабером Цхададзе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, встреча состоялась в резиденции в Тбилиси.

Патриарх поздравил Кахабера Цхададзе с назначением на пост главного тренера сборной Грузии и пожелал удачи в работе.

Напомним, что до июня этого года Кахабер Цхададзе будет совмещать посты главного тренера "Интера" и сборной Грузии, после чего покинет бакинскую команду.