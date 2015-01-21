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    Патриарх Грузии встретился с главным тренером "Интер"

    Встреча состоялась в резиденции в Грузии

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Патриарх Грузии Илия II встретился с главным тренером команды "Интер" Кахабером Цхададзе.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, встреча состоялась в резиденции в Тбилиси.

    Патриарх поздравил Кахабера Цхададзе с назначением на пост главного тренера сборной Грузии и пожелал удачи в работе.

    Напомним, что до июня этого года Кахабер Цхададзе будет совмещать посты главного тренера "Интера" и сборной Грузии, после чего покинет бакинскую команду.

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