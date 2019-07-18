Главный тренер "Партизани": "Не смогли воспользоваться выпавшими возможностями"

"Карабах" забил 2 гола, а мы - нет. Потому они и смогли пройти в следующий этап. Всё настолько просто".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер албанского футбольного клуба "Партизани" Франко Лерда после поражения со счётом 0:2 в ответном матче с азербайджанским "Карабахом" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

По словам итальянского специалиста, команда не смогла воспользоваться выпавшими возможностями.

"Соперник же использовал свои шансы и победил. Наши игра зависит от противника. Против сильных команд играем от обороны. Мы не раздражены и не завидуем. Желаю успехов "Карабаху". Они и вправду сильная команда. Не могу сказать, насколько далеко они продвинутся. У них есть игроки, как Даниэль Кинтана. Его вовремя выпустили на поле, и он забил. Хотел бы отметить и Аилтона Сильву", - заявил тренер "Партизани".