"Парма" не играет из-за финансов, ее фаны - протестуют

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сотни итальянских болельщиков футбольного клуба "Парма" собрались у клубного стадиона в знак протеста против сообщений о том, что клуб может быть расформирован из-за финансовых проблем, передает Report со ссылкой на BBC.

В воскресенье команда "Пармы", занимающая последнее место в серии "А", должна была сыграть с "Удинезе", однако итальянская футбольная федерация отложила матч на неопределенное время, поскольку у клуба оставались средства только на то, чтобы включить на стадионе прожекторы, но он не мог оплатить ни охрану, ни обслуживающий персонал.

Клуб, возможно, не сможет сыграть в этом сезоне больше ни одного матча.