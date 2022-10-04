О нас

Париж и еще пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре

Париж и еще пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре Шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Как передает Report, об этом сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.
Футбол
4 октября 2022 г. 09:07
Париж и еще пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре

Шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Как передает Report, об этом сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

Сообщается, что Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира. Это решение является актом протеста против Катара, принимающей страны чемпионата мира по футболу.

Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал данное решение условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспекте.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Several French cities to ban Qatar World Cup fan zones, giant screens
Версия на азербайджанском языке Paris və daha beş şəhər DÇ-2022-ni boykot edib

Самое читаемое

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi