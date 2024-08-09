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Париж-2024: Сборная Испании по футболу победила Францию в финале с восемью голами

Париж-2024: Сборная Испании по футболу победила Францию в финале с восемью голами Сборная Испании со счетом 5:3 обыграла команду Франции в дополнительное время финального матча футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.
Футбол
9 августа 2024 г. 22:53
Париж-2024: Сборная Испании по футболу победила Францию в финале с восемью голами

Сборная Испании со счетом 5:3 обыграла команду Франции в дополнительное время финального матча футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс".

В составе победителей забитыми мячами отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти). Фермин Лопес забил шесть голов и сделал две результативные передачи в шести матчах на турнире, футболист провел один матч за сборную Испании на победном чемпионате Европы в Германии.

Бронзовые медали завоевала команда Марокко, которая в матче за третье место со счетом 6:0 обыграла сборную Египта. Лучшим бомбардиром соревнований стал марокканец Суфьян Рахими, который забил восемь голов в шести матчах турнира.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: İspaniyanın futbol millisi çempion olub

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