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Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать сегодня очередную медаль

Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать сегодня очередную медаль Паралимпийская чемпионка в беге на дистанции 100 метров Ламия Велиева (T13) сегодня может завоевать очередную медаль на летних Паралимпийских играх в Париже.
Футбол
7 сентября 2024 г. 09:30
Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать сегодня очередную медаль

Паралимпийская чемпионка в беге на дистанции 100 метров Ламия Велиева (T13) сегодня может завоевать очередную медаль на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, в этот раз спортсменка продемонстрирует свое мастерство на дистанции 400 метров.

Сегодня на турнире выступят еще пять представителей Азербайджана - Орхан Асланов (T13), Хатира Исмиева (J1, +70 кг), Дюрсадаф Керимова (J2, +70 кг) и Ильхам Закиев (J1, +90 кг).

Парапловец Раман Салей (S12) также может завоевать очередную медаль в заплыве баттерфляем на дистанции 100 метров.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Lamiyə Vəliyeva bu gün növbəti medalını qazana bilər

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