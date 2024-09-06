Париж-2024: Азербайджан занимает 32-е место в медальном зачете

Сборная Азербайджана занимает 32-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Сборная Азербайджана занимает 32-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на счету команды 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде (прыжки в длину) и Ламия Велиева (бег на дистанции 100 метров) завоевали золотые медали, Раман Салей в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров завоевал серебряную, а в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров - бронзовую медаль, Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг) и Вели Исрафилов (плавание брассом на дистанции 100 метров) завоевали бронзовые медали.

В медальном зачете лидирует Китай (74 золотых, 55 серебряных, 37 бронзовых медалей). Последующие места занимают Великобритания (36 золотых, 29 серебряных, 19 бронзовых медалей) и США (27 золотых, 33 серебряных, 12 бронзовых медалей).

Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября.