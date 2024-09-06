О нас

Париж-2024: Азербайджан занимает 32-е место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан занимает 32-е место в медальном зачете Сборная Азербайджана занимает 32-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.
Футбол
6 сентября 2024 г. 09:54
Париж-2024: Азербайджан занимает 32-е место в медальном зачете

Сборная Азербайджана занимает 32-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на счету команды 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде (прыжки в длину) и Ламия Велиева (бег на дистанции 100 метров) завоевали золотые медали, Раман Салей в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров завоевал серебряную, а в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров - бронзовую медаль, Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг) и Вели Исрафилов (плавание брассом на дистанции 100 метров) завоевали бронзовые медали.

В медальном зачете лидирует Китай (74 золотых, 55 серебряных, 37 бронзовых медалей). Последующие места занимают Великобритания (36 золотых, 29 серебряных, 19 бронзовых медалей) и США (27 золотых, 33 серебряных, 12 бронзовых медалей).

Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Paris-2024: Azerbaijan ranks 32nd in Paralympic medal standings
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 32-ci pillədə qərarlaşıb

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi