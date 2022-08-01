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"Пари Сен-Жермен" в 11-й раз завоевал Суперкубок Франции

"Пари Сен-Жермен" в 11-й раз завоевал Суперкубок Франции "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграл "Нант" в матче за Суперкубок Франции по футболу.
Футбол
1 августа 2022 г. 01:37
Пари Сен-Жермен в 11-й раз завоевал Суперкубок Франции

"Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграл "Нант" в матче за Суперкубок Франции по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд".

В составе победителей голы забили Лионель Месси (22-я минута), Неймар (45+6, 82, с пенальти) и Серхио Рамос (57). На 81-й минуте был удален защитник "Нанта" Жан-Шарль Кастеллето.

В матче за Суперкубок Франции играют чемпион и обладатель Кубка Франции прошедшего сезона. ПСЖ в сезоне-2021/22 в 10-й раз стал чемпионом страны, "Нант" в четвертый раз стал обладателем Кубка Франции. Для ПСЖ победа в Суперкубке Франции стала 11-й в истории и восьмой за последние девять лет, парижский клуб является рекордсменом по этому показателю.

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