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"Пари Сен-Жермен" в 11-й раз стал чемпионом Франции

"Пари Сен-Жермен" в 11-й раз стал чемпионом Франции "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью со "Старсбуром" в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно обеспечил себе победу в турнире.
Футбол
28 мая 2023 г. 01:28
Пари Сен-Жермен в 11-й раз стал чемпионом Франции

"Пари Сен-Жермен" со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью со "Старсбуром" в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно обеспечил себе победу в турнире.

Как передает Report, забитым мячом в составе ПСЖ отметился Лионель Месси (59-я минута). У "Страсбура" отличился Кевин Гамейро (79).

ПСЖ после 37 туров набрал 85 очков и опережает идущий на втором месте "Ланс" на 4 очка. "Ланс" обеспечил второе место и сыграет в групповом этапе Лиге чемпионов следующего сезона. Третье место досрочно занял "Марсель", который выступит в квалификации Лиги чемпионов.

ПСЖ стал чемпионом Франции 2-й раз подряд и 11-й в истории. По этому показателю столичный клуб вышел на единоличное первое место. 10 раз чемпионом Франции был "Сент-Этьен", в настоящее время выступающий во втором по силе дивизионе первенства страны.

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Версия на азербайджанском языке PSJ tarixində 11-ci dəfə Fransa çempionu olub

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