"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе одного из своих звездных игроков

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос уйдет из команды по окончании сезона чемпионата Франции.

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос уйдет из команды по окончании сезона чемпионата Франции.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт парижского футбольного клуба.

Он выступал за ПСЖ с 2021 года, переехав во Францию из мадридского "Реала". Контракт испанца завершается в конце сезона-2022/23, в котором он принял участие в 43 матчах за команду, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в 2023 году Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании, за которую выступал с 2005 года. За это время он провел 180 матчей, в которых забил 23 мяча. Вместе с национальной командой он становился победителем двух чемпионатов Европы (2008, 2012), а также завоевал титул чемпиона мира в 2010 году.

СМИ ранее сообщали, что Рамос получил предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср". За эту команду также выступает бывший одноклубник испанца по "Реалу" Криштиану Роналду.