"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Лионеля Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона чемпиона мира по футболу 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси.

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона чемпиона мира по футболу 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ПСЖ.

"Я хотел бы поблагодарить Лионеля Месси за его два сезона в Париже, - сказал главный исполнительный директор ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.

Он подчеркнул, что игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс": "Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем".

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Напомним, что ранее сам Месси в интервью ESPN заявил об уходе из клуба.