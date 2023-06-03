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"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Лионеля Месси

"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Лионеля Месси Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона чемпиона мира по футболу 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси.
Футбол
3 июня 2023 г. 21:36
Пари Сен-Жермен объявил об уходе Лионеля Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона чемпиона мира по футболу 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ПСЖ.

"Я хотел бы поблагодарить Лионеля Месси за его два сезона в Париже, - сказал главный исполнительный директор ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.

Он подчеркнул, что игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс": "Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем".

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Напомним, что ранее сам Месси в интервью ESPN заявил об уходе из клуба.

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