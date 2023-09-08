Парагвай сыграл вничью с Перу в первом отборочном матче ЧМ-2026

В Сьюдад-дель-Эсте на стадионе "Антонио Аранда" завершился первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

В Сьюдад-дель-Эсте на стадионе "Антонио Аранда" завершился первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

Как передает Report, в рамках квалификации в Южной Америке сборная Парагвая на своем поле сыграла вничью с Перу - 0:0. В конце первого тайма с поля за две желтые карточки был удален игрок команды гостей Луис Адвинкула.

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025 года.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нем также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.