Папа Римский благословил "Ювентус" и "Лацио" перед финалом Кубка Италии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в Апостольском дворце в Ватикане принял делегации "Ювентуса" и "Лацио", которым предстоит встретиться в финальном поединке за Кубок Италии.

Как передает Report, кроме игроков и тренеров, на встрече присутствовали руководители обоих клубов, а также глава Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

“Всегда помните, какое внимание привлекает профессиональный футбол — особенно, среди молодых людей. На вас лежит большая ответственность. Я желаю вам всем быть примерами преданности, честности, гармонии и гуманизма”, — сказал Папа Римский.

Примечательно, что “Ювентус” 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии. Зато на счету “Лацио” 6 Кубков Италии — последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

Добавим также, решающий поединок за Кубок Италии состоится сегодня на стадионе “Олимпико” в Риме.