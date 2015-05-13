​Пандев покинул "Галатасарай"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Галатасарай" Горан Пандев покинул команду.

Как сообщает Report, впредь футболист из Македонии будет играть в итальянском "Дженоа" ("Cenoa").

Прошедший медосмотр 32-летний нападающий подпишет с "Дженоа" контракт на 2+1 год.

В контракт футболиста также включен следующий пункт: "Если в течение сезона 2014-2015 года в 27-ми официальных матчах он наденет форму в течение 30-ти минут игры, контракт будет продлен еще на год". Пандев, вышедший в этом сезоне в поле лишь в 15-ти играх, перешел в итальянский клуб, не заплатив за трансфер.

Отметим, что футболист перешел в "Галатасарай" в 2014 году.