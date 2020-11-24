Память азербайджанских шехидов почтут во время матча "Галатасарая"

Фарид Дурсунов и Мурад Мамедов были болельщиками "Галатасарая"

На одной из игр турецкого футбольного клуба (ФК) "Галатасарай" почтут память ставших шехидами во время Второй Карабахской войны Фарида Дурсунова и Мурада Мамедова.

Как передает Report, об этом известный спортивный журналист Гюндюз Аббасзаде написал на странице в Facebook. Он написал, что переговорил с помощником президента стамбульского ФК Юсуфом Гюнаем.

Аббасзаде сообщил, что представитель клуба уточнял контактные номера семей шехидов.

Фарид Дурсунов и Мурад Мамедов были болельщиками "Галатасарая". До своей кончины Дурсунов попросил положить на его могилу и флаг "Галатасарая", в случае его гибели.

Также распространилась аудиозапись Мамедова, в которой он говорит: "Это любовь к "Галатасараю". Она нескончаема. Она уйдет со мной в могилу".