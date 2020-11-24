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Память азербайджанских шехидов почтут во время матча "Галатасарая"

Память азербайджанских шехидов почтут во время матча "Галатасарая" Фарид Дурсунов и Мурад Мамедов были болельщиками "Галатасарая"
Футбол
24 ноября 2020 г. 16:06
Память азербайджанских шехидов почтут во время матча Галатасарая
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На одной из игр турецкого футбольного клуба (ФК) "Галатасарай" почтут память ставших шехидами во время Второй Карабахской войны Фарида Дурсунова и Мурада Мамедова.

Как передает Report, об этом известный спортивный журналист Гюндюз Аббасзаде написал на странице в Facebook. Он написал, что переговорил с помощником президента стамбульского ФК Юсуфом Гюнаем.

Аббасзаде сообщил, что представитель клуба уточнял контактные номера семей шехидов.

Фарид Дурсунов и Мурад Мамедов были болельщиками "Галатасарая". До своей кончины Дурсунов попросил положить на его могилу и флаг "Галатасарая", в случае его гибели.

Также распространилась аудиозапись Мамедова, в которой он говорит: "Это любовь к "Галатасараю". Она нескончаема. Она уйдет со мной в могилу".

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" klubunun oyununda şəhidlərimiz yad ediləcək

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