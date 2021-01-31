"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес

"Палмейрас" и "Сантос" провели финальный матч Кубка Либертадорес.

"Палмейрас" и "Сантос" провели финальный матч Кубка Либертадорес.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Маракана - Марио Филью" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой "Палмейраса" со счетом 1:0.

В течение всего матча команды пытались открыть счет, однако единственный гол был забит в самой концовке встречи. Главный арбитр матча Патрисиу Лоустау из Аргентины добавил восемь минут ко второму тайму. Гол забил нападающий Брено Энрике, который вышел на поле на 85-й минуте. Ему ассистировал форвард Рони.

Стоит отметить, что за несколько минут до гола судья удалил главного тренера "Палмейраса" за неспортивное поведение.