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"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес

"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес "Палмейрас" и "Сантос" провели финальный матч Кубка Либертадорес.
Футбол
31 января 2021 г. 02:09
Палмейрас выиграл Кубок Либертадорес

"Палмейрас" и "Сантос" провели финальный матч Кубка Либертадорес.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Маракана - Марио Филью" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой "Палмейраса" со счетом 1:0.

В течение всего матча команды пытались открыть счет, однако единственный гол был забит в самой концовке встречи. Главный арбитр матча Патрисиу Лоустау из Аргентины добавил восемь минут ко второму тайму. Гол забил нападающий Брено Энрике, который вышел на поле на 85-й минуте. Ему ассистировал форвард Рони.

Стоит отметить, что за несколько минут до гола судья удалил главного тренера "Палмейраса" за неспортивное поведение.

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Версия на азербайджанском языке "Palmeyras" Libertadores Kubokunun qalibi oldu

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