"Палмейрас" стал первым финалистом Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" со счетом 0:2 уступил аргентинскому "Ривер Плейту" в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.

Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" со счетом 0:2 уступил аргентинскому "Ривер Плейту" в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, забитыми голами отметились Роберт Рохас (29-я минута) и Рафаэль Борре (45).

На 52-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол защитника аргентинской команды Гонсало Монтиеля, на 73-й минуте удалил Рохаса за две желтые карточки. На 75-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота "Палмейраса", который также был отменен после просмотра повтора.

Отметим, что в первом матче "Палмейрас" победил со счетом 3:0, что позволило одержать победу по итогам двух встреч (3:2) и выйти в финал Кубка Либертадорес. Бразильская команда вышла в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021). Клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.

Соперник "Палмейраса" определится 14 января в матче между бразильским "Сантосом" и аргентинским "Бока Хуниорс". Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0.