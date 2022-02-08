"Палмейрас" стал первым финалистом клубного чемпионата мира

Бразильский "Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл египетский "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в ОАЭ.

Бразильский "Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл египетский "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в ОАЭ.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Рафаэл Вейга (39-я минута) и Дуду (49). На 72-й минуте за "Аль-Ахли" отличился Мохамед Шериф, однако его гол был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 81-й минуте у египетского клуба был удален защитник Айман Ашраф.

В финальном матче "Палмейрас" встретится с победителем матча между английским "Челси" и "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который пройдет 9 февраля. Также в среду состоится матч за пятое место между мексиканским "Монтерреем" и "Аль-Джазирой" из ОАЭ.

"Палмейрас" является действующим победителем Кубка Либертадорес, всего команда выигрывала главный клубный турнир Южной Америки три раза. "Аль-Ахли" является 10-кратным победителем африканской Лиги чемпионов. Клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (143).