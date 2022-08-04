"Палмейрас" продлил беспроигрышную серию в Кубке Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Палмейрасом" в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Палмейрасом" в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Как передает Report, в конце первого тайма капитан "Атлетико Минейро" Халк реализовал пенальти, на 47-й минуте защитник "Палмейраса" Мурило Серкейра отправил мяч в свои ворота, а спустя 11 минут он отметился голом, также в составе гостей отличился Данило (90+1).

"Палмейрас" не проигрывает в Кубке Либертадорес с 19 мая 2021 года, тогда команда на групповом этапе прошлого розыгрыша турнира уступила аргентинскому клубу "Дефенса и Хустисия" (3:4). С того момента "Палмейрас" провел в Кубке Либертадорес 17 матчей (13 побед, четыре ничьи).

Ответная встреча между "Атлетико Минейро" и "Палмейрасом" пройдет 11 августа.

"Палмейрас" является победителем двух последних розыгрышей Кубка Либертадорес, всего команда выигрывала главный клубный турнир Южной Америки три раза. "Атлетико Минейро" выигрывал Кубок Либертадорес в 2013 году.