​При взрыве на матче в Пакистане погибли зрители и футболисты

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Пакистане во время футбольного матча в воскресенье, 4 января, произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе три игрока, еще 11 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

По данным властей, взрывное устройство было приведено в действие в городе Калая, округ Оракзай, где проходили соревнования по футболу и волейболу.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.

Премьер-министр страны Наваз Шариф осудил взрыв, ставший первым крупным терактом в Пакистане в 2015 году. Он подчеркнул решимость правительства искоренить угрозу терроризма и экстремизма.