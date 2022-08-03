Озобич: Это была напряженная встреча

"Это была напряженная встреча".
Как сообщает "Report", об этом "CBC Sport" заявил игрок "Карабаха" Филип Озобич после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, когда они сыграли вничью 1:1 с венгерской командой "Ференцварош".
30-летний полузащитник отметил, что не любит говорить о своей игре.
Он подчеркнул, что они лучше знают соперника: "Наш главный тренер Гурбан Гурбанов также даст подробные инструкции, и мы сделаем все возможное, чтобы победить в следующей встрече. В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Они пришли на игру и очень нас поддерживали. Уверяю болельщиков на сто процентов, что в ответном матче мы будем играть на максимальный результат".
Стоит отметить, что ответный поединок в Венгрии состоится 9 августа.