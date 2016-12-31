Отстраненный от клуба "Нефтчи" футболист будет выступать в Серии A Бразилии

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Нефтчи" Денилсон Перейра Жуниор нашел себе новую команду.

Как сообщает Report, 21-летнего нападающего арендовал на год клуб "Аваи", представляющий Серию A Бразилии.

Заключение официального контракта ожидается 3 января. Денилсон, начавший карьеру в бразильском "Флуминенсе", сейчас играет за испанскую "Гранаду". В начале августа форварда арендовал на год "Нефтчи". Однако после поражения флагмана в матче "Габалой" со счетом 0:8 он вместе с четырьмя членами команды 30 октября отправлен в заменяющий состав. 19 ноября контракт с ним был расторгнут.