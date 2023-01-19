О нас

Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА

Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА Полузащитник МОИК Эмин Мехтиев, отстраненный от футбола за участие в договорном матче, обжалует решение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Футбол
19 января 2023 г. 17:11
Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА

Полузащитник МОИК Эмин Мехтиев, отстраненный от футбола за участие в договорном матче, обжалует решение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщил Report сам 31-летний футболист, он намерен подать жалобу в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

Мехтиев сказал, что недоволен решением, но не хотел бы его комментировать.

Отметим, что футболисты МОИК Эмин Мехтиев и Фармаил Алиев были пожизненно дисквалифицированы за участие в договорном матче. По версии АФФА, они манипулировали результатом матча 1/8 финала Кубка Азербайджана, в котором МОИК проиграл "Сабаилу" со счетом 0:4.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Danışılmış oyunlara görə diskvalifikasiya olunan futbolçu apellyasiya şikayəti verəcək

Другие новости из категории

​​​​​​​В Азербайджане двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах
​​​​​​​В Азербайджане двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах
19 января 2023 г. 16:08
Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года
Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года
19 января 2023 г. 13:04
Интер во второй раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу
"Интер" во второй раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу
19 января 2023 г. 01:08
Аргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле
ФотоАргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле
18 января 2023 г. 23:41
Бешикташ выбыл из Кубка Турции
"Бешикташ" выбыл из Кубка Турции
18 января 2023 г. 22:36
Двое футболистов Карабаха будут прооперированы в Германии
Двое футболистов "Карабаха" будут прооперированы в Германии
18 января 2023 г. 21:13
Карабах, Нефтчи и Зиря продвинулись в мировом рейтинге
"Карабах", "Нефтчи" и "Зиря" продвинулись в мировом рейтинге
18 января 2023 г. 09:28
Вингер ПСЖ перешел в Вулверхэмптон
Вингер ПСЖ перешел в "Вулверхэмптон"
18 января 2023 г. 03:16
Флорентино Перес планирует покинуть пост президента Реала в 2025 году
Флорентино Перес планирует покинуть пост президента "Реала" в 2025 году
18 января 2023 г. 01:29
Кубок Турции: Галатасарай вышел в 1/4 финала
Кубок Турции: "Галатасарай" вышел в 1/4 финала
18 января 2023 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi