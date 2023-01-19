Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА

Полузащитник МОИК Эмин Мехтиев, отстраненный от футбола за участие в договорном матче, обжалует решение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Полузащитник МОИК Эмин Мехтиев, отстраненный от футбола за участие в договорном матче, обжалует решение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщил Report сам 31-летний футболист, он намерен подать жалобу в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

Мехтиев сказал, что недоволен решением, но не хотел бы его комментировать.

Отметим, что футболисты МОИК Эмин Мехтиев и Фармаил Алиев были пожизненно дисквалифицированы за участие в договорном матче. По версии АФФА, они манипулировали результатом матча 1/8 финала Кубка Азербайджана, в котором МОИК проиграл "Сабаилу" со счетом 0:4.