Отправлен в отставку главный тренер клуба, где выступают игроки сборной Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер португальского клуба "Боавишта" Эрвин Санчес отправлен в отставку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, стороны расстались по обоюдному согласию.

Из клуба заявили, что приняли правильное решение во имя интересов команды "Боавишта" и пожелали специалисту из Боливии успехов.

Отметим, что два игрока сборной Азербайджана надели форму "Боавишта". Это вратарь Кямран Агаев и полузащитник Эмин Махмудов.