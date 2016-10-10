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    Отправлен в отставку главный тренер клуба, где выступают игроки сборной Азербайджана

    Стороны расстались по обоюдному согласию

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер португальского клуба "Боавишта" Эрвин Санчес отправлен в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, стороны расстались по обоюдному согласию.

    Из клуба заявили, что приняли правильное решение во имя интересов команды "Боавишта" и пожелали специалисту из Боливии успехов.

    Отметим, что два игрока сборной Азербайджана надели форму "Боавишта". Это вратарь Кямран Агаев и полузащитник Эмин Махмудов. 

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