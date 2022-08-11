Отменены сборы и игры сборной Азербайджана

Отменены учебно-тренировочные сборы и проверочные игры сборной Азербайджана по футзалу.

Отменены учебно-тренировочные сборы и проверочные игры сборной Азербайджана по футзалу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Федерации футзала Азербайджана, причина этого кроется в переносе визита сборной Туркменистана в Азербайджан.

Сборная Туркменистана должна была провести в Баку учебно-тренировочные сборы 10-20 августа, в рамках которых 17 и 19 августа планировались товарищеские матчи со сборной Азербайджана. Однако сборная Туркменистана не начала готовить документы своевременно и не получила визу на въезд в Азербайджан, визит сборной в Баку был отложен. По этой причине запланированные товарищеские матчи сборной Азербайджана с этим соперником и учебно-тренировочные сборы с 9 по 20 августа были отменены.