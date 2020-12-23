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Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран

Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Наполи" будет переигран, неаполитанский клуб выиграл апелляцию в Олимпийском комитете Италии.
Футбол
23 декабря 2020 г. 06:07
Отмененный из-за коронавируса матч Ювентуса и Наполи будет сыгран

Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Наполи" будет переигран, неаполитанский клуб выиграл апелляцию в Олимпийском комитете Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Football Italia.

Встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко.

Две предыдущие апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии. Теперь эта встреча должна быть переиграна, а снятие одного очка с клуба было отменено.

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