Отложены четыре игры итальянской серии А

Отложены четыре игры ХХ тура чемпионата Италии по футболу (Серия А).

Отложены четыре игры ХХ тура чемпионата Италии по футболу (Серия А).

Как передает Report со ссылкой на издание Sky Sports Italia, причиной этому послужил рост числа заболевших коронавирусом среди футболистов.

Назначенные на сегодня матчи "Болонья" - "Интер", "Аталанта - "Торино", "Фиорентина" - "Удинезе", "Салернитана" - "Венеция" отложены на неопределенный срок.

"Удинезе" объявил о карантине для всей команды из-за массового заражения. Клуб попросил также перенести запланированный на 9 января матч против "Аталанты".