Отложены два матча Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО

Два ответных матча матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА – "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания), а также "Лион" (Франция) и "Ювентус" (Испания), которые должны были состояться 17 марта, отложены из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Новая дата проведения матчей пока не названа.

Отметим, что в первом матче Манчестер Сити одержал выездную победу над "Реалом" со счетом 2:1, а "Лион" дома с минимальным счетом обыграл "Ювентус".

Отметим, что ранее УЕФА отложил два матча 1/8 финала Лиги Европы по аналогичной причине.