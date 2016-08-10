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    ​Откроется автобусная линия на Бакинский олимпийский стадион

    Автобусы будут следовать от станции метро Короглу

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Откроется новая автобусная линия на Бакинский олимпийский стадион.

    Об этом Report заявил директор стадиона Джавид Гараев.

    По его словам, впредь болельщики смогут комфортно доезжать до стадиона от станции метро "Короглу": "В трех точках стадиона будут установлены остановки. Сейчас ведутся переговоры с соответствующими структурами. Для поездки на стадион болельщики смогут воспользоваться услугами автобуса №15. В зависимости от проводимых здесь мероприятий, в рабочем графике автобусов возможны изменения. Линию планируется открыть на этой неделе".

    Отметим, что сейчас желающим добраться до Олимпийского стадиона приходится идти пешком от станции метро "Короглу". 

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