​Отказавшийся от азербайджанского гражданства футболист: Прошу прощения у всех - ВИДЕО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Меня заменили на 82-й минуте, досматривал игру со скамейки". Как передает Report, об этом рассказал Match TV отказавшийся от азербайджанского гражданства полузащитник армавирского "Торпедо" Абдулла Абациев, внося ясность в события, произошедшие в ходе матча 26-го тура первенства ФНЛ с "Сибирью".

Дисквалифицированный на шесть матчей А.Абациев так комментирует произошедшее: "Помню, как под Глушкова подкатывается соперник: правой ногой выбивает мяч, а левой бьет сзади по ногам. Это подлый поступок. Никита толкает его, начинается потасовка. Стою у бровки, наблюдаю. В тот момент не было мысли выбежать и кого-то ударить. Вдруг со скамейки соперника срывается несколько человек и влетает в моих партнеров по команде. Один чудак бьет с ноги. После этого понял, что начинается что-то серьезное, и побежал. Так получилось, что ударил. Эмоции зашкаливали, ведь наших бьют! Если бы запасные "Сибири" не выбежали на поле, я бы тоже не стал. А когда увидел открытую агрессию, решил вмешаться. Не хотел бить конкретно 7-го номера, просто он попался в коридоре между двумя группами игроков. Ударил, отскочил. Он бросился на меня с кулаками, я увернулся. Заметил кулак с другой стороны, тоже ушел от удара. А дальше нас уже разняли".

"Подошел Карпин и оттолкнул меня в сторону кромки. Ничего особенного не говорил, просто твердил: "Уходи, уходи, уходи отсюда". Практически сразу подумал, зачем же я туда полез?! Первая мысль – не стоило этого делать. Эмоции взяли верх, и это очень плохо. Я заслужил удаление и принимаю наказание. Совершил ошибку, и теперь осталось только это принять, опустить голову и работать, ждать, когда закончится дисквалификация. Пропущу важные матчи, очень плохо, что не смогу помочь команде. Только 25 апреля смогу выйти на поле. Если честно, хочу уже поскорее забыть все это, как страшный сон. В самой игре судейство не вызвало никаких вопросов. Событие в чем? В том, что три пенальти за тайм в ворота хозяев. Отсюда и вопросы. А так, Низовцев неплохо отсудил. На мой взгляд, все три эпизода – это пенальти. Кто-то скажет – он необъективен. Но я так вижу, и много людей, которые думают так же. Если бы пенальти были в наши ворота, никто бы и слова не сказал", - сказал футболист.

"Что касается Беляева, то я взял его номер и сегодня собираюсь позвонить. Все бывает, так получилось, что подрались. Это жизнь, что теперь сделаешь. Мы один хлеб едим, он зарабатывает на жизнь футболом так же, как и я. Еще пересечемся на поле, и важно, чтобы смогли друг другу в глаза посмотреть. Перед командой, тренерами и руководством извинюсь на месте, в Армавире. А перед болельщиками – сейчас. Прошу прощения у всех, кого шокировал этот инцидент. Я был не прав", - подчеркнул А.Абациев.

Напомним, что главный арбитр матча Игорь Низовцев в конце встречи назначил в ворота хозяев три пенальти. После третьего пенальти футболист "Сибири" Александр Макаренко ударил по ногам игрока гостевой команды Никиту Глушкова. Стычка между игроками переросла в массовую драку.

