Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство

37-летний португальский звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду шокировал партнеров по команде и руководство своим решением перед выездной встречей 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

37-летний португальский звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду шокировал партнеров по команде и руководство своим решением перед выездной встречей 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что как только стало ясно, что Роналду не примет участия в манчестерском дерби, он отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.

Поездка вызвала удивление в раздевалке "Юнайтед", учитывая значимость этого матча. Травмированные игроки не обязаны посещать матчи, но партнеры Роналду по команде считают, что его присутствие на стадионе, учитывая его ауру и вклад в команду, могло бы стать полезным.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 4:1.