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Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство

Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство 37-летний португальский звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду шокировал партнеров по команде и руководство своим решением перед выездной встречей 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".
Футбол
7 марта 2022 г. 09:15
Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство

37-летний португальский звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду шокировал партнеров по команде и руководство своим решением перед выездной встречей 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что как только стало ясно, что Роналду не примет участия в манчестерском дерби, он отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.

Поездка вызвала удивление в раздевалке "Юнайтед", учитывая значимость этого матча. Травмированные игроки не обязаны посещать матчи, но партнеры Роналду по команде считают, что его присутствие на стадионе, учитывая его ауру и вклад в команду, могло бы стать полезным.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 4:1.

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Версия на английском языке Ronaldo's trip to Portugal causes surprise at Manchester United
Версия на азербайджанском языке Ronaldunun derbidən əvvəl ölkəsinə getməsi narazılığa səbəb olub

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