Отец известного футболиста умер во время игры в теннис

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Радамель Гарсия Кинг, отец нападающего сборной Колумбии по футболу и французского клуба "Монако" Радамеля Фалькао, умер после приступа во время игры в теннис.
Как передает Report, Федерация футбола Колумбии в своем официальном Твиттере объявила о смерти 61-летнего экс-футболиста.
Сообщается, что Гарсия Кинг играл в теннис с друзьями, когда ему стало плохо. Его успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь бывшему футболисту.
Şamo QuliyevАвтор новости