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Отец футболиста умер через несколько минут после гола сына в Лиге Чемпионов

Отец футболиста умер через несколько минут после гола сына в Лиге Чемпионов Отец защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Натана Аке скончался в больнице спустя несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.
Футбол
17 сентября 2021 г. 00:36
Отец футболиста умер через несколько минут после гола сына в Лиге Чемпионов
Натан Аке

Отец защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Натана Аке скончался в больнице спустя несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

"Последние несколько недель были самыми сложными в моей жизни, мой отец был очень болен, дальнейшее его лечение было невозможным. Вчера после тяжелого периода я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и спустя несколько минут он мирно скончался в окружении моей матери и брата. Возможно, так и было предрешено, он всегда был горд и счастлив наблюдать за моей игрой", - написал Аке.

Напомним, что в среду Аке отличился за "Манчестер Сити" в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" (6:3).

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