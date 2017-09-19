 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отец футболиста: Думаю, что мой сын ни в чем не виноват

    Этот штраф не был выплачен и клубом

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Мы не знаем деталей случившегося. Думаю, что мой сын ни в чем не виноват".

    Об этом в заявлении Report сказал отец задержанного за кражу футболиста клуба "Сумгайыт" Ниджата Мухтарова Асиф Мухтаров. 

    По его словам, информация о совершении Н.Мухтаровым кражи для выплаты выписанного в конце прошлого сезона Дисциплинарным комитетом АФФА штрафа, также не соответствует действительности: "Этот штраф не был выплачен и клубом".

    Работающий водителем А.Мухтаров также добавил, что не имеет глубокого представления касательно вопросов, связанных с футболом. По этой причине он заявил, что не хочет обширно касаться данной темы.

    Отметим, что Ниджат Мухтаров был задержан вместе с членами преступной группировки, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября в общей сложности 695 метров используемого для воздушной линии связи кабеля, принадлежащего Сумгайытской телекоммуникационной сети. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi