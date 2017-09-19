Отец футболиста: Думаю, что мой сын ни в чем не виноват

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Мы не знаем деталей случившегося. Думаю, что мой сын ни в чем не виноват".

Об этом в заявлении Report сказал отец задержанного за кражу футболиста клуба "Сумгайыт" Ниджата Мухтарова Асиф Мухтаров.

По его словам, информация о совершении Н.Мухтаровым кражи для выплаты выписанного в конце прошлого сезона Дисциплинарным комитетом АФФА штрафа, также не соответствует действительности: "Этот штраф не был выплачен и клубом".

Работающий водителем А.Мухтаров также добавил, что не имеет глубокого представления касательно вопросов, связанных с футболом. По этой причине он заявил, что не хочет обширно касаться данной темы.

Отметим, что Ниджат Мухтаров был задержан вместе с членами преступной группировки, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября в общей сложности 695 метров используемого для воздушной линии связи кабеля, принадлежащего Сумгайытской телекоммуникационной сети.