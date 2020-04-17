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От коронавируса умер легендарный футболист

От коронавируса умер легендарный футболист

На 77-м году жизни умер легендарный футболист английского клуба Lids Yunayted Норман Хантер. 

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, 10 апреля тесты на коронавирус оказались положительными.

12 апреля Нормана Хантера госпитализировали с симптомами коронавируса, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Отметим, что в 1966 году Хантер вместе со сборной Англии стал победителем чемпионата мира по футболу, который проходил на его родине. В финале турнира команда трех львов обыграла сборную Германии со счетом 4:2

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