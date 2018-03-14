Освобожденный из-под ареста азербайджанский футболист принес своей команде победу

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ После освобождения из-под ареста ныне выступающий в "Закатале" Ниджат Мухтаров забил первый гол.

Как сообщает Report, 23-летний полузащитник отличился на выездном матче с "Туран Товузом" в XVIII туре I Дивизиона Азербайджана.

Забив на 6-й минуте гол, Мухтаров принес своей команде победу (1:0).

Хотя, благодаря этой победе, количество очков "Закаталы" составило 11, клуб остался на последней строчке. Что же касается "Туран Товуза", команда на 6-й строчке с 25 очками.

Отметим, что еще будучи в команде "Сумгайыт" Ниджат Мухтаров был задержан в составе организованной группы, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября 695 м кабелей связи, принадлежащих Сумгайытскому телекоммуникационному узлу.

Спустя некоторое время после ареста его освободили.