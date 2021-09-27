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Основные нападающие "Ювентуса" пропустят матч с "Челси"

Основные нападающие "Ювентуса" пропустят матч с "Челси" Нападающие туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и Альваро Мората пропустят матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Челси".
Футбол
27 сентября 2021 г. 17:30
Основные нападающие Ювентуса пропустят матч с Челси

Нападающие туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и Альваро Мората пропустят матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Челси".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Football Italia.

Оба форварда получили повреждения в матче итальянской Серии А с "Сампдорией". На 10-й минуте встречи Пауло Дибала открыл счет, после чего почувствовал боль в ноге и начал хромать. Вскоре Дибала был заменен и покинул поле в слезах. У игрока была выявлена мышечная травма. По информации источника, пока неизвестно, сможет ли Дибала принять участие в матче еврокубка с "Челси".

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" - "Челси" состоится 29 сентября в Турине (Италия) в 23:00 по бакинскому времени. Ответный матч пройдёт 23 ноября в Лондоне (Англия).

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Версия на английском языке Main forwards of Juventus to miss match with Chelsea
Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un əsas hücumçuları "Çelsi" ilə oyunu buraxacaq

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