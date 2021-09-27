Основные нападающие "Ювентуса" пропустят матч с "Челси"

Нападающие туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и Альваро Мората пропустят матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Челси".

Нападающие туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и Альваро Мората пропустят матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Челси".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Football Italia.

Оба форварда получили повреждения в матче итальянской Серии А с "Сампдорией". На 10-й минуте встречи Пауло Дибала открыл счет, после чего почувствовал боль в ноге и начал хромать. Вскоре Дибала был заменен и покинул поле в слезах. У игрока была выявлена мышечная травма. По информации источника, пока неизвестно, сможет ли Дибала принять участие в матче еврокубка с "Челси".

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" - "Челси" состоится 29 сентября в Турине (Италия) в 23:00 по бакинскому времени. Ответный матч пройдёт 23 ноября в Лондоне (Англия).