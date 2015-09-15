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    ​Оскорбивший Фатиха Терима врач наказан

    Оскорбления обошлись ему в 700 долларов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Наказан врач, оскорбивший главного тренера сборной Турции по футболу Фатиха Терима.

    Как сообщает Report, высказанные в социальной сети оскорбления в адрес главного тренера обошлись кардиохирургу Юкселю Беширу в 700 долларов.

    На прошедшем судебном заседании главного тренера представил адвокат Реза Эпоздемир. Хотя врач не участвовал на заседании, он дал письменные показания. Он признался, что "выразился немного грубо" и принес свои извинения.

    Отметим, что инцидент произошел в 2013 году, когда Фатих Терим работал в "Галатасарай". 

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