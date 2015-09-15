​Оскорбивший Фатиха Терима врач наказан

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Наказан врач, оскорбивший главного тренера сборной Турции по футболу Фатиха Терима.

Как сообщает Report, высказанные в социальной сети оскорбления в адрес главного тренера обошлись кардиохирургу Юкселю Беширу в 700 долларов.

На прошедшем судебном заседании главного тренера представил адвокат Реза Эпоздемир. Хотя врач не участвовал на заседании, он дал письменные показания. Он признался, что "выразился немного грубо" и принес свои извинения.

Отметим, что инцидент произошел в 2013 году, когда Фатих Терим работал в "Галатасарай".